تنشيط الدورة الدموية في الوجه من العلاجات الفعالة للتخلص من حب الشباب وزيادة توهج البشرة، وتأخير علامات الشيخوخة، وعبر المساج اليومي يحدث التنشيط في الوجه.

وقال أخصائي المساج، إميننس بريان، إن تدليك الوجه يقلل من التوتر الذي يحفز على ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إضافة إلى زيادة نشاط الدورة الدموية التي تنشط بعد 5 دقائق من التدليك، وحينما يحدث ذلك يزيد تدفق الدم وتظهر النتائج في وقت قصير على هيئة إشراقة الوجه وتوهجه وجعل الجلد أكثر مرونة؛ لأن هذا يعزز نسبة الكولاجين.

وأضاف أن تدليك الوجه الذي يركز على الغدد الليمفاوية، يفيد في طرد السموم من أنسجة الجسم والجلد، وهذا يقضي على انتفاخ الوجه، وهذه الغدد موجودة أسفل الأذنين والرقبة.

وأوضح أن التدليك يساعد في شد الحواجب والشفاه والفكين والأنسجة حول العين، مما يساعد في إزالة الذقن المزودجة "اللغد"، إضافة إلى شد الجلد بشكل عام وإبراز عظام الفك التي تعبر عن جمال الوجه وشبابه والتخلص من حب الشباب- وفقًا لمدونة "اميننس أورجاني سكين كير" البريطانية الخاصة بالمرأة.

وأشار إلى أن التدليك أيضًا يساهم في تحسين نسبة امتصاص البشرة لمنتجات العناية لأن الحرارة الناتجة عنه تنشط عضلات الوجه تجعله قابلًا للاستفادة أكثر من الكريمات التي ستوضع عليه لاحقًا.

وعن طريقة عمل مساج الوجه، قال إنها تبدأ بتنظيف اليدين والوجه جيدًا، والتأكد من إزالة المكياج تمامًا، منعًا لانتقال البكتيريا أو الأوساخ للجلد، ثم وضع أي زيت أو سيروم على اليدين حتى تصبح دافئة، وتوزيعه على أطراف الأصابع جيدًا بالتساوي، ثم البدء في تحريك الأصابع على البشرة بسلاسة، ويمكن الضغط البسيط للوصول إلى الأنسجة، ولكن يجب تجنب العنف خلال ذلك لأن بشرة الوجه تتأثر سريعًا.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تدليك الوجه بالأصابع بشكل عام، يجب الدخول على المرحلة الثانية، وهي تنشيط الجهاز اللمفاوي باستخدام أطراف الأصابع، وذلك عبر التدليك تحت الأذن وجانبي الرقبة بحركات دائرية ثم المسح بشكل طولي من تحت الأذن وصولًا إلى الحلق دفعةً واحدة، ثم الرجوع على طول خط الفك، وهذا سيقلل من انتفاخ الجلد.

وأوضح أن الخطوة التالية هي عمل حركات دائرية على محيط الوجه، أي جانبي الفك فوق عظمتي الوجنتين، مع دفع البشرة دائمًا لأعلى وللخارج وليس لأسفل؛ لأن هذا يساعد على شد الجلد المترهل ومنع تدلي الذقن، والاستمرار على ذلك نحو 3 دقائق.

وأشار إلى أنه بعد ذلك، يجب تدليك الجبهة عبر الضغط بالأصابع بين الحواجب والتحريك ببطء للأعلى نحو الجبهة؛ لتنعيم البشرة وشد الجلد، ثم البدء في تدليك العين ولكن يجب الحذر لأن الجلد فيها رقيق، وما يجب فعله هو وضع الأصابع على جانبي الفك والتحريك برفق لأعلى نحو الصدغين، وهذا يكافح انتفاخ العين ويرفع الجلد من حولها ويقلل من الهالات السوداء.

وعن الخطوة الأخيرة، قال إنها الرقبة والصدر، وتتم عبر عمل حركات عمودية خفيفة من الصدر إلى أعلى الرقبة وتحت خط الفك، وهذا يفيد في التخلص من الخطوط الدقيقة وتنشيط الجهاز اللمفاوي.