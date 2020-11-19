طوكيو تسجل أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد رفعت العاصمة مستوى التأهب من الفيروس لأقصى مستوى، ولكن لم يتضح بعد تأثير ذلك على الحياة اليومية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الخبراء قالوا للمسؤولين إن العدوى تنتشر سريعا، وأن الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس ليس مقصورا على طوكيو فقط.

ويشار إلى أن اليابان تشهد ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أمس الأربعاء أكثر من 2200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء سوجا يوشيهيدي في رسالة للسكان "كونوا أمنين". وأضاف: "أدرك أننا في أعلى مستوى تأهب. أريد أن أطالب الجميع بأن يتناولوا الطعام في هدوء. الخبراء يقولون إنه يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات عندما يتحدثون أثناء تناول الطعام".