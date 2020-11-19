وزير الاقتصاد الألماني: معجب بنتائج مكافحة كورونا في فرنسا وبلجيكا

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن إعجابه بأوجه النجاح التي تم تحقيقها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بعض الدول المجاورة مثل فرنسا وبلجيكا.

وقال ألتماير، اليوم الخميس قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي: "رأينا أن عدد الإصابات الجديدة تراجع في فرنسا وهولندا وبلجيكا بشكل واضح تماما".

وأضاف أن ذلك يرجع أيضا "إلى الانضباط الكبير للمواطنات والمواطنين بهذه الدول"، وقال: "إنني منبهر جدا بذلك. وأرسل تحياتي وتضامني لجميع المواطنات والمواطنين الذين يكافحون حاليا هذا الوباء بمساعيهم الخاصة".

يشار إلى أن عدد الإصابات تراجع في بلجيكا مثلا نتيجة فرض إغلاق جزئي بداية هذا الشهر. كما تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا منذ بضعة أيام. ولكن لا تزال الحالات مرتفعة نسبيا هناك؛ حيث سجلت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 67 مليون نسمة، إجمالي 28 ألف حالة تقريبا في غضون 24 ساعة، بحسب بيانات مساء أمس الأربعاء.