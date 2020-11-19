 كندا: حكومات إيران والصين وروسيا تستهدفنا ببرامج قرصنة - بوابة الشروق
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كندا: حكومات إيران والصين وروسيا تستهدفنا ببرامج قرصنة

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 2:52 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 2:52 ص

أعلنت السلطات الكندية، أن حكومات كل من إيران والصين وروسيا تستهدف كندا ببرامج قرصنة.

وقالت ‏كندا، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح الخميس، إن التهديدات تشكل خطرًا استراتيجيًا على إمدادات الطاقة.

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