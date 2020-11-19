كندا: حكومات إيران والصين وروسيا تستهدفنا ببرامج قرصنة

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أعلنت السلطات الكندية، أن حكومات كل من إيران والصين وروسيا تستهدف كندا ببرامج قرصنة.
وقالت كندا، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح الخميس، إن التهديدات تشكل خطرًا استراتيجيًا على إمدادات الطاقة.