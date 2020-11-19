تحاول الزوجة توفير الراحة لها ولزوجها في منزلهما، وهذا يدفعها لاتخاذ قرار بوضع شاشة التليفزيون في غرفة النوم؛ وذلك بعد أن كان المكان المخصص للتليفزيون هو غرفة الجلوس، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي للتليفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر الموافق السبت المقبل، هل من الصحيح وضع الشاشة في غرفة النوم؟

وضع التليفزيون في غرفة النوم تحرم المستخدم من عدة أشياء، أولها النوم الجيد؛ حيث إن وجوده بجانب السرير يدفع الإنسان للنظر إليه أكثر وقضاء وقت أطول أمامه، وفعل ذلك قبل النوم مباشرةً يقلل من القدرة على الاسترخاء ليلًا، وهذا مع الوقت يؤثر على صحة الجسم بشكل عام، كما أنه يضر العين التي لن تحصل على استراحة من الأشعة الصادرة من الشاشة.

كما يؤثر تواجده في الغرفة على الوزن؛ لأن المشاهدة تشجع على تناول الطعام، وخاصةً المقبلات مثل المكسرات والشيكولاته والفشار للاستمتاع بالمشاهدة، وهذا يجعل الوزن يزيد في وقت قصير مما يدخل المستخدم في حالة من الاكتئاب.

وتتمثل أضراره أيضًا في أنه يقلل من المحادثة التي ستجري بين الزوجين وهذا سيكون له تأثير سريع في فقدان التقارب والشعور بالآخر، وقد يكون سببًا في المشاجرات اليومية، إضافة إلى زيادة التعرض للإعلانات وهذا قد يؤدي إلى الرغبة في الشراء أكثر من العادي مما يؤثر أحيانًا على ميزانية المنزل الشهرية- ووفقًا لموقع " بيكامينح مينيم ليست" الأمريكي الخاص بصحة الأسرة.

ولم تتوقف أضرار وضع التليفزيون في غرفة النوم عند هذا الحد؛ حيث إنه مثل أي أجهزة إلكترونية تجذب الأتربة، وهذا يزيد من تفاقم الحالة الصحية لمن يعاني من ضيق التنفس أو مشاكل بالصدر، أو يدفع المرأة للإصابة بالإحباط لأن الأتربة تتراكم بالغرفة سريعًا، إضافة إلى هذا، فإنه سوف يتسبب في رفع قيمة فاتورة الكهرباء لأنه سيكون متواجدًا أمام الزوجين دائمًا مما سيشجعهم على فتحه أغلب الوقت حتى لو لم يكونوا بحاجة للمشاهدة.