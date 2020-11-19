 وزير الصحة الكويتي: شفاء 587 حالة مصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 587 حالة مصابة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:36 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:36 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 587 حالة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 130 ألفا و426 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال587 من فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 789 حالة من فيروس "كورونا" المستجد.

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