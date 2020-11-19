العراق يعتزم دعوة شركات أجنبية للتنافس على بناء مصفاة الفاو في البصرة

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كشف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، عن أن وزارة النفط العراقية بدأت بإجراءات لدعوة شركات عالمية للتنافس على بناء مصفاة الفاو الاستثمارية لتكرير النفط الخام بطاقة 300 ألف برميل يوميا في محافظة البصرة.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الخميس عن وزير النفط قوله، إن مشروع مصفاة الفاو من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة لتطوير الصناعة النفطية في العراق وإن مواصفات الإنتاج ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية وسيتم إضافة مجمع للبتروكيمياويات للمشروع.

وذكر وزير النفط العراقي: "لدينا خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف أنواعه وإيقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية".