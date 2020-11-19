 روسيا تبدأ ربط القطب الشمالي بإنترنت فائق السرعة - بوابة الشروق
الخميس 19 نوفمبر 2020 10:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

روسيا تبدأ ربط القطب الشمالي بإنترنت فائق السرعة

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 9:48 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 9:48 ص

بدأت وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري وشركة (روس مور بورت)، في إنشاء خط اتصالات رئيسي من الألياف الضوئية تحت الماء في منطقة القطب الشمالي.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم الخميس، أن الخط الجديد سيمتد على طول الطريق البحري "مورمانسك - فلاديفوستوك"، وستنتشر فروعه المحلية في أكبر الموانئ والمراكز السكنية الروسية في منطقة القطب الشمالي.ويتم تنفيذ المشروع وفقا لاستراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، التي صادق عليها الرئيس فلاديمير بوتين.

وتهدف الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للموانئ على طول طريق البحر الشمالي وتشكيل نظام بيئي رقمي في المنطقة. وستشرف على تشغيل الخط الجديد شركة (مورسفياز سبوتنيك) وسيبلغ معدل النقل لخط الإنترنت هذا 52-104 تيرابايت في الثانية، وسيبلغ طول الخط أكثر من 12.5 ألف كيلومتر بدون أخذ طول الفروع الممتدة منه بالاعتبار. ومن المقرر إنجاز المشروع بشكل كامل في عام 2026.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك