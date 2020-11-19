نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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شهدت أسعار الحديد والاسمنت استقرارا بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت أسعار طن الحديد على النحو التالي:

حديد عز 10.000 جنيه.

بشاي 9950 جنيها.

حديد العتال 9950 جنيها.

المراكبي 9650 جنيهًا.

حديد المصريين 9700 جنيه.

العشري 9650 جنيها.

حديد الجيوشي 9650 جنيها.

حديد مصر ستيل 9650 جنيها.

وجاءت أسعار الأسمنت للطن الواحد، كما يلي:

أسمنت النصر 710 جنيهات.

أسمنت أسيوط "الفهد" 678 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 713 جنيهًا.

أسمنت أسوان 693 جنيهًا.

أسمنت سيناء 695 جنيهًا.

أسمنت السويس 725 جنيهًا.

أسمنت حلوان 733 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا.