زوج مدرسة مصابة في حادث انقلاب أتوبيس بالجيزة: تعاني من نزيف في المخ

قال محمد سعد الدين، زوج المدرسة المصابة في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالجيزة، إن زوجته دينا موجودة في العناية المركزة، مشيرًا إلى أنها تعاني من نزيف في المخ وكسر في اليد اليسرى وكدمات في الرئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن زوجته تعمل مدرسة تربية فنية في المدرسة، مشيرًا إلى أنها تركب مع الأتوبيس كخدمة تقدمها المدرسة لنقل العاملين بها.

ولفت إلى أن ابنه خضع لجراحة تجميلية وإزالة الزجاج من وجهه، متابعًا: «لا توجد عوامل أمان للأتوبيسات التي تنقل الأطفال، هذه السيارات تسير لمسافات طويلة وأي مطب يؤدي إلى خطورة على الأطفال».

وزار أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، لمستشفى الهرم التخصصي للاطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حالة وهم (2 مشرفين – 14 طالبا – سائق الأتوبيس).

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات.