البحوث الإسلامية: مبادرة بناء الإنسان تعمل على توعية الشباب وبناء شخصيتهم لتنمية وطنهم

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد ، إن اللقاءات المختلفة التي تعقدها لجنة بناء الإنسان بالأزهر الشريف تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لتنفيذ مبادرة "بناء الإنسان" من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة للطلاب والطالبات التي تسهم في بناء شخصيتهم العلمية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عياد اليوم مع كافة القطاعات لبحث تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تنمية الوعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم، من خلال مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية التي ستنفذ فعالياتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وأضاف أن لقاءات اللجنة تتضمن التواصل مع أسر الطلاب والطالبات على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية بشكل فعّال ومناقشة القضايا الحياتية المتعلقة بمستقبل أبنائهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، وتأهيلهم لتكوين شخصية أبنائهم، وبناء مكوناتها العلمية والاجتماعية حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم.

وأشار الأمين العام إلى أن مبادرة " بناء الإنسان " لا تقتصر على الجانب التوعوي فقط، وإنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها على المستحقين في جميع قرى ومدن الجمهورية وخاصة الحدودية والنائية منها.

وأوضح أن اللجنة قامت بتوجيه عدد من القوافل التنموية والتوعوية إلى محافظات عدة ومنها مناطق مترامية الأطراف في البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد، حيث نفذت تلك القوافل مجموعة من الفعاليات الدعوية والتوعوية كما حملت معها مساعدات إنسانية متنوعة.