رئيس الوزراء الباكستاني يصل أفغانستان اليوم

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان إلى كابول اليوم الخميس، في أول زيارة يقوم بها إلى أفغانستان بدعوة من الرئيس الافغاني أشرف غني.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أن الزيارة تعتبر إضافة جديدة للمشاركة المستمرة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عقد آخر اجتماع ثنائي مع الرئيس الأفغاني، على هامش الدورة الـ14 لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة في مايو من عام 2019.

كما أجرى رئيس الوزراء الباكستاني حوارا هاتفيا مع الرئيس الافغاني في سبتمبر الماضي.