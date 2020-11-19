 الصحة السودانية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة - بوابة الشروق
الخميس 19 نوفمبر 2020 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الصحة السودانية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:43 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و4 حالات وفاة، فيما تم شفاء 61 حالة.
وأوضحت "الصحة السودانية"، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 221 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 5 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 15 ألفا و 299 حالة، بينها 1179 حالة وفاة، و 9670 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك