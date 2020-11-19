21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس، 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.