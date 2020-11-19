أعلنت مديرية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عن توجه قافلة طبية مجانية إلى وادي مجيرح "١" بمدينة دهب، خلال يومي الجمعة والسبت الموافق ٢٠ و٢١ من نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، إن القافلة تضم عدة تخصصات طبية، منها: "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسره، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء".

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجري الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان لأهالي وادي مجيرح والمناطق المجاورة له، وذلك في إطار حرص المديرية على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.