أستاذ بجامعة هارفارد: علب البيتزا تثبط عمل اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت شركة "فايزر" الألمانية منذ أيام عن توصلها للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، الذي يعمل على رسول الحمض الرايبوزي في الفيروس، لكن دراسات سابقة أفادت بأن مواد كيماوية ملوثة لطعام الإنسان اليومي قادرة على تثبيط مفعول اللقاحات التي تعمل على الحمض الرايبوزي للفيروسات.

يقول فليب غرانجيان، بروفيسور البيئة الصحية بكلية هارفارد للصحة العامة، متحدثا لـ"الجارديان" البريطانية عن دراساته التي قام بها، إنه لا يعلم حتى الآن بناء على ما سبق إن كانت لقاحات كورونا ستصمد أمام تلك المواد أم لا.

ويعرف عن المواد المسماة بفاعلات سطح الفلورات أنها سبب السرطان وتقليل الخصوبة، وأيضا تثبيط عمل الكثير من الأمصال، وهي منتشرة في صناعة كثير من الأشياء من البناطيل وحتى علب البيتزا.

وقام غرانجيان -من قبل- بتجربة لقاحات مرضى الدفتيريا والتيتانوس، اللذان يعملان بنفس طريقة لقاح شركة "فايزر"، على أطفال تحتوي أجسادهم على مواد فاعلات السطح، وتم عمل نفس التجربة على أعمار أكبر، وتبين أنه حتى بعد إعطاء كل حالة 4 أمصال، فإن مستوى الأجسام المضادة يبقى منخفضا.

كما أفادت دراسة أخرى لغرانجيان، بأن أحد أنواع فاعلات سطح الفلورات تؤثر على الرئة وتجعلها أكثر تأثرا بأي هجوم فيروسي.

يذكر أن أكثر من 200 مليون شخص بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها فقط تحتوي أجسامهم على نسب من فاعلات سطح الفلورات، التي تعهد جو بايدن الفائز بالرئاسة الأمريكية بمكافحة انتشارها.