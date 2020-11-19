وليد فواز ينعى فايق عزب: كنت راجل غلبان ودمك شربات

نعى الفنان وليد فواز، الفنان فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عاما.

وكتب وليد فواز عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "مع السلامة يا عم فايق عزب، كنت راجل غلبان ودمك شربات، ربنا يغفرلك ويرحمك".

يذكر أن الفنان فايق عزب كان أسير المرض في المستشفى منذ 15 يومًا، وأجرى تحليل أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.