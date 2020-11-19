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تراجع نسبة العازمين على أخذ تطعيم كورونا بخمس دول صناعية غربية

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:14 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:14 م
أظهرت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم الخميس، تراجعا في نسبة الأشخاص العازمين "بشكل قطعي" على أخذ تطعيم كورونا في خمس دول صناعية غربية مقارنة بما كانت عليه في يونيو الماضي.

جاء ذلك وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتار) لقياس الرأي في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

في المقابل، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين " يُرجحون" أخذ التطعيم في حال توافره.

وأجرى المعهد الاستطلاع على خلفية إعلان شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية عن توصلهما للقاح يوفر حماية بنسبة تزيد عن 90% من كورونا.

وسجلت نسبة العازمين "قطعا" على أخذ التطعيم أقوى انخفاض في الولايات المتحدة، حيث وصلت حاليا إلى 30% مقارنة بـ47% في الصيف الماضي، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين "يُرجحون" أخذ التطعيم من 23% في يونيو الماضي إلى 36% حاليا.

ووصلت نسبة العازمين "قطعا" على أخذ التطعيم في ألمانيا إلى 35% بتراجع بمقدار أربع نقاط مئوية، فيما وصلت نسبة الذين "يُرجحون" أخذ التطعيم إلى 32% بزيادة بمقدار أربع نقاط مئوية.

وأعرب 69% من سكان ألمانيا عن موافقتهم على مقولة إن اللقاحات آمنة "تماما" أو "إلى حد ما"، ووصلت هذه النسبة في فرنسا إلى 62% وفي أمريكا إلى 65% وفي إيطاليا إلى 70% وفي بريطانيا إلى 75%.

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