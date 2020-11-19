وزير خارجية اليونان: على الاتحاد الأوروبي أن يكون جاهزا لاعتماد تدابير ضد تركيا

قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن «تركيا صعدت من خطواتها غير القانونية في المتوسط»، مشيرًا إلى أن «أنقرة تجاهلت مقترح الاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات».

وأضاف دندياس، أن «السلوك التركي لم يدع مجالا لحوار إيجابي»، منوهًا إلى أنه «على الاتحاد الأوروبي أن يكون جاهزا لاعتماد تدابير ضد تركيا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

يشار إلى وجود صراع منذ شهور على مناطق التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطات غاز بشكل غير مشروع في مياه تتبع جزر يونانية.

وتنفي أنقرة هذه الاتهامات وتقول إن المياه التي تنقب فيها تعود إلى الجرف القاري لتركيا ولفتت إلى أن الجزر، بما فيها الجزر الكبيرة مثل كريت، ليس لها جرف قاري.