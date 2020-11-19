أول طالب قبطي يتخرج في دار العلوم: لم أجد غضاضة في المعاملة

قال الطالب ماجد لويس غبريال، أول طالب قبطي يتخرج في دار العلوم، إنه التحق بدبلوم في اللغة العربية وآدابها بالكلية؛ بسبب شغفه وحبه للغة منذ الصغر، لافتًا إلى أنه لم يجد نوعًا من الغضاضة في المعاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الخميس، أن الكلية تفتح أبوابها لأي طالب، مؤكدًا أن الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد الكلية، كان شديد الترحيب والحفاوة والتشجيع له.

وأشار إلى أنه استفاد بشكل كبير من الأساتذة والزملاء، متابعًا: «كانت من أمتع أيام الدراسة في حياتي، والتكريم تقدير واحترام للجهد وتشجيع لأي طالب مسيحي في الانضمام لو رغب في ذلك».

وكرمت كلية دار العلوم جامعة القاهرة الطالب ماجد لويس غبريال، أول طالب قبطي يتخرج في دار العلوم؛ ويحصل على دبلوم الدراسات العربية بترتيب الأول على الدفعة.

وسلم الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد الكلية، الشهادة والتكريم للطالب، بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على هامش ندوة مشروع استعادة الوعي التي نظمتها الكلية بعنوان «إنسانيات السيرة النبوية».