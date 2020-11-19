أستاذ مساعد بجونز هوبكنز: الكمامة ستظل جزءا منا حتى نهاية 2021

قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنه لم يثبت انتقال فيروس كورونا عبر الأسطح، وإنما الحقيقة العلمية تؤكد انتشاره عن طريق الرذاذ.

وأضافت، في لقاء افتراضي ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه كلما قلت المسافة بين الأشخاص كلما ازداد انتشار المرض.

وتابعت: «أعتقد أن الكمامات ستظل جزءا منا حتى نهاية 2021»، مضيفة أن التطعيم سيستغرق وقتًا حتى يتم التأكد من ثبوت فعاليته على البشر.

وأوضحت أن المناطق التي ستتمكن من الحصول على تطعيمات كورونا بشكل واسع ستقل فيها حالات كورونا بشكل كبير، متوقعة أن فكرة انتزاع الكمامة قريبًا ستختلف من مكان لآخر.

ولفتت إلى أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي يعد السبب الرئيسي في عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى، موضحة أنه يمكن ممارسة الحياة الطبيعية، لكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.