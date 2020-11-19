باحثون: قلة النوم قد تخلص الدماغ من الذكريات المخيفة

من المعروف أن النوم يلعب دورا مهما في الحفاظ على الصحة العقلية للإنسان، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق بـ3 مرات تقريبًا مقارنة بمن ينامون بشكل طبيعي.

وبالرغم من ذلك، كشفت دراسة جديدة نشرت بموقع "ميديكال نيوز توداي"، أن الحصول على نوم أقل من المعتاد قد يضعف قدرة الدماغ على تنظيم الخوف، وتساعد هذه النتيجة على تفسير سبب جعل الأشخاص أكثر عرضة للقلق واضطراب ما بعد الصدمة، بسبب اضطرابات النوم المتكررة.

وأظهرت الدراسة كيف يعطل فقدان النوم قدرة الدماغ على نسيان الذكريات المثيرة للخوف في اليوم التالي، إذ قام باحثون بجامعة بيتسبرج في بنسلفانيا، وجامعة هارفرد، بدعوة 154 متطوعًا لتطبيق التجارب عليهم في 3 ليال بمعامل النوم.

سمح الباحثون للمتطوعين في الليلة الأولى، بمتابعة أوقات نومهم المعتادة، لكن في الليلة الثانية، قاموا بتقسيمهم عشوائيًا إلى 3 مجموعات، واحدة طبقت النوم الطبيعي، وأخرى تقيدت بأوقات معينة من النوم، والثالثة تم حرمانها من النوم، وفي صباح اليوم التالي، خضع المتطوعون لإجراء تجريبي قياسي لتكييف الخوف، وقام الباحثون بفحص أدمغتهم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

ووجد الباحثون أن عمليات المسح كشفت اشتباك أدمغة أولئك الذين ناموا بشكل طبيعي مع شبكة من المناطق تسمى "الشبكة البارزة"، التي تشارك في الخوف، كما استخدموا مناطق تنظيمية في قشرة الفص الجبهي تمنع المشاعر مثل الخوف، بينما وجدوا في أدمغة الأشخاص الذين كان نومهم مقيدا بالوقت، أنه تم تنشيط الشبكة البارزة ومناطق تجنب الألم بقوة، كما ظلت مناطقهم التنظيمية هادئة نسبيًا.

يقول الدكتور بايس شوت، مؤلف الدراسة: "وجدنا أنه من بين المجموعات الثلاث، أظهر أولئك الذين حصلوا على نوم نصف ليلة فقط أكثر نشاطًا في مناطق الدماغ المرتبطة بالخوف وأقل نشاطًا في المناطق المرتبطة بالتحكم في المشاعر".

وأثبتت نتائج الدراسة أن المناطق المرتبطة بالخوف في أدمغة المشاركين الذين حرموا تمامًا من النوم لم تنشط أثناء مرحلتي تكييف الخوف، كما وجد الباحثون عند اختبار ذكريات الخوف لدى المشاركين، كان نمط النشاط في أدمغتهم مشابهًا لتلك الموجودة في أدمغة الأشخاص الذين ينامون بشكل طبيعي.

ويستنتج الباحثون أن هناك آلية تقول إن الأشخاص عندما يكونوا محرومين تمامًا من النوم، تحمي أدمغتهم من تكييف الخوف، كما أكدوا أن هذه الآلية قد تفسر لماذا يعاني بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب من تخفيف مؤقت لأعراضهم من خلال علاج الحرمان من النوم.