 السودان: تصدير أكثر من مليون و 100 ألف رأس ماشية منذ مارس وحتى اكتوبر - بوابة الشروق
الخميس 19 نوفمبر 2020 7:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

السودان: تصدير أكثر من مليون و 100 ألف رأس ماشية منذ مارس وحتى اكتوبر


نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 7:25 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 7:25 ص

 أعلن الدكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف بالسودان، أن جملة صادرات السودان من الماشية الحية، بلغت منذ مارس وحتى أكتوبر الماضيين، مليونا و١٢٣ ألفا و٣٩٧ رأسا من الضأن والماعز والأبقار والإبل.
وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن جملة صادرات اللحوم منذ يناير وحتي أكتوبر الماضيين، بلغت ١٠ آلاف و٤٥٤ طنا و٨٢٧ كيلو جراما.
وأوضح أن العام المقبل سيشهد إنتاج لقاح حمى الوادي المتصدع بالسودان، وأنه سيتم تكوين لجنة من عدة جهات لاستئناف صادر الإبل، لما فيه من فائدة اقتصادية للسودان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك