منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكشف نقاط ضعف الأنظمة الصحية الأوروبية

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كشفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف خطيرة في الأنظمة الصحية الأوروبية، وذلك وفقا لتقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس.

وخلص التقرير إلى أن الافتقار للأطقم الطبية كان المشكلة الأخطر من توافر أسرة المستشفيات.

وجاء في التقرير أن هذا يرجع إلى حقيقة أن إقامة منشآت طبية مؤقتة كانت أمرا يمكن القيام به بسرعة، ولكن تدريب الأطقم الطبية الإضافية يستغرق وقتا.

وقال التقرير أيضا أن الحكومات في حاجة للتوصل لاستراتيجيات أفضل لتخفيف القيود لتجنب مزيد من الإغلاقات، خاصة المتعلقة بالاختبارات و سلاسل تعقب الاصابات.

وأضاف التقرير" معظم الدول تكافح لتعزيز قدراتها على إجراء الاختبارات، مما يقيد فعالية جهود الاختبار والتعقب. وهذا جعل أمامها القليل من الخيارات لاحتواء الفيروس خلال الموجة الأولى، مما يحتم اتخاذ إجراءات احتواء أكثر صرامة".

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الناجحة شملت حظر التجمعات الكبرى، وعمل قطاع كبير من المواطنين من المنازل وارتداء الكمامات.

وأكدت المنظمة أيضا أن كبار السن، بالإضافة إلى " الذين يعيشون في مناطق فقيرة والأقليات العرقية" تضرروا بصورة غير متناسبة من الفيروس، ومن بين اسباب ذلك القدرة المحدودة على الوصول للمؤسسات الصحية.

وكتبت المنظمة " هذا يبرز الحاجة لتركيز أقوي على السياسات التي تتغلب على المحددات الاجتماعية للصحة".