الحرس الثوري الإيراني يحتفل بانضمام بارجة عابرة للمحيطات إلى أسطوله

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احتفل الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس بانضمام بارجة عابرة للمحيطات إلى أسطوله.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن البارجة "الشهيد رودكي" من القطع البحرية الثقيلة متعددة المهام، والتي بإمكانها حمل مروحيات ومسيرات ومنظومات صاروخية ودفاعية ورادارية.

وأشارت إلى أن البارجة "بمثابة مدينة بحرية متحركة، وهي بكل معداتها وإمكانياتها اللازمة جاهزة لتنفيذ المهام في المحيطات لإيجاد الأمن المستدام لخطوط المواصلات البحرية وتقديم المساعدة والإغاثة لأسطول التجارة والصيد للبلاد والدول الإقليمية".

وربطت وكالة "بلومبرج" للأنباء بين البارجة الجديدة وبين ناقلات الوقود التي أرسلتها إيران إلى فنزويلا خلال العام الجاري في تحد للعقوبات الأمريكية.

وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي في مراسم الاحتفال :"لن نتنازل ولن نبدي المرونة ولن نطاطئ الرأس أمام أي عدو مهما كان مهيبا".