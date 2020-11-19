محافظ الغربية يفتتح منشآت تعليمية ورياضية ودينية بقرى سمنود وقطور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، عددا من المنشآت التعليمية والرياضية بمركزي سمنود وقطور.

افتتح المحافظ الملعب القانوني المنجل بمركز شباب قرية الراهبين بتكلفة تقديرية 2 مليون و500 ألف جنيه، والملعب السباعي المنجل بمركز شباب قرية الناوية بتكلفة تقديرية مليون و600 ألف جنيه، وخلال الافتتاح شاهد العروض الرياضية لفرق الكاراتية والجودو وكرة القدم، كما تفقد المبنى الإداري لمركزي الشباب، وذلك بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وفي نفس السياق، افتتح المحافظ عددا من المنشآت التعليمية بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بدأت بمدرسة زكي شعراوي للتعليم الأساسي في قرية الناوية التي تتكون من 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين و966 ألف جنيه، حيث تابع المحافظ انتظام الدراسة بالفصول واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما تفقد غرف العزل الطبي، المكتبة، المعامل، قاعات الأنشطة، وشاهد عرضاً فنياً من فرقة المسرح بالمدرسة.

وافتتح المحافظ مدرسة محمود البسيوني للتعليم الأساسي بقرية الناصرية والمكونة من 22 فصلا دراسي بتكلفة 8 ملايين و995 ألف جنيه، تلاها افتتاح مدرسة ميت حبيب الثانوية التي تتكون من 18 فصلا بتكلفة 9 ملايين و28 ألف جنيه، ووجه التهنئة للطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتفوق.

كما افتتح المحافظ مبنى الإدارة التعليمية بمدينة سمنود والمكون من دور أرضي و4 أدوار علوية ومقام على مساحة 450 م بتكلفة إجمالية 8 ملايين و289 ألف جنيه.

وخلال الافتتاح، قدم الطلاب عرضاً فرعونياً عن التاريخ المصري، تفقد بعدها المحافظ عدداً من المكاتب الإدارية، مؤكداً على العاملين بالحفاظ على الشكل الجمالي للمبنى، وتحفيزهم على تأدية رسالتهم السامية التي تبنى عليها كافة جهود التنمية من أجل بناء الوطن ورفعته.

واختتم المحافظ الجولة بافتتاح مسجد التقوى بقرية العتوه البحرية بمركز قطور، حيث أدى صلاة الظهر بالمسجد بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية، ثم استمع إلى شرح تفصيلي من الشيخ السيد عبدالمجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية، الذي أوضح أن المسجد تم إنشاءه على مساحة 800 متر خلال عام بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبه دور مخصص لمصلى السيدات، وأهدت مديرية الأوقاف المصحف الشريف للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم بالحضور.