السودان يرفض مواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة وفق المنهج السابق

أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تمسك الخرطوم بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، وعدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، مطالبة باعتماد دور الحبراء ودفع المفاوضات سياسيًا.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان أصدرته حول الاجتماع الذي عقد بين السودان ومصر وإثيوبيا لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الخميس، إنه بالرغم من توضيح السودان لموقفه، إلا أنه وفي مخالفة إجرائية واضحة من رئيسة الاجتماع ووزيرة التعاون الدولي لجنوب إفريقيا، جي باندورا، مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة عشرة أيام مقبلة.

وأضافت أن السودان أكدت خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي كوسيلة للتوصل إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطرف وفق منهجية جديدة تمنح دورًا أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي؛ لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، مشيرة إلى إصرار مصر وإثيوبيا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود من قبل.

وأوضح أن السودان أكد عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة للاتحاد الإفريقي لاعتماد دور الخبراء، ودفع المفاوضات سياسيًا لاستكمالها وصولًا لاتفاق مرضي لكل الأطراف.