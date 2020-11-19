بايدن: عدم اعتراف ترامب بنتيجة الانتخابات أمر غير مسؤول بالمرة

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات، قائلًا: «نشهد لا مسؤولية لا تصدق وإضرارًا كبيرًا لديمقراطية أمريكا وطريقة عملها».

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن «عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات أمر غير مسؤول بالمرة»، لافتًا إلى أن «الغالبية العظمى من الأمريكيين صوتت واختارت في صناديق الاقتراع».

وأشار إلى أن «70% من الأمريكيين يؤمنون أن الانتخابات شرعية، ومعظم الجمهوريين الذين تواصل معهم مسرورين من النتائج»، قائلًا إن «ما يحدث يرسل رسائل مريعة إلى العالم»، وفقًا لتعبيره.