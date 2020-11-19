 السلطات الصحية الأميركية توصي المواطنين بعدم السفر بمناسبة عيد الشكر - بوابة الشروق
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السلطات الصحية الأميركية توصي المواطنين بعدم السفر بمناسبة عيد الشكر

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 8:27 م
أوصت السلطات الصحية الأميركية المواطنين بعدم السفر بمناسبة عيد الشكر، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 161 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وأكثر من 1707 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في الولايات المتحدة.

وأفادت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161934 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، وأكثر من 1707 حالات وفاة بين المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".

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