الزراعة: إعادة تأهيل المزارع المتضررة من المياه الجوفية بسيوة

شدد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية إعادة تأهيل المزارع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بواحة سيوة، بالتنسيق مع وزارة الري؛ لتنفيذ أعمال الري المنتظم، ودراسة إنشار آبار عميقة لضخ مياه بدرجة ملوحه أقل، والإغلاق التدريجي للآبار الحالية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مع عمل بحوث تطبيقية للتربة وأفضل الأنواع الزراعية المناسبة لها، واستغلال المساحات الفارغة داخل المزارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المزارع الإرشادية والنموذجية الحكومية والأهلية، والمتضررة من ارتفاع منسوب المياه، أثناء فعاليات زيارته الميدانية لواحة سيوة اليوم الخميس.

وتفقد القصير إحدى المزارع المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي والري بالغمر وارتفاع ملوحة المياه، وتابع نموذجًا لمزرعة إرشادية، مع تطوير البنية التحتية كنموذج للمزارع، موجهًا بأهمية التطبيق العملي ليلمس مزارعي سيوة، وضرورة إنشاء حقول إرشادية يشهدها المزارعين.

كما تفقد مزراع إرشادية للدواجن وتربية السلالات المختلفة من الأغنام، موضحًا أهمية الوصول بتلك الخدمات إلى أهالي سيوة؛ للاستفادة منها والتعريف بها، وكذلك تفقد مصنع عصر وتعبئة الزيتون بمركز بحوث الصحراء، مؤكدًا أهمية مساعدة المزارعين للوصول بإنتاجهم من الزيتون وكيفية إعداده للهصر.

وزار وزير الزراعة نموذجًا لإحدى المزارع الأهلية النموذجية، التي تعتمد على الري بالتنقيط، مشيدًا بالنموذج الذي يجب تعميمه على الزراعات بسيوة؛ لتوفير المياه ومنع زيادة منسوب صرف الزراعة، وزيادة الإنتاجية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بضرورة تنمية واحة سيوة، مع ضرورة الحفاظ على الطابع الحضاري والتراثي والبيئي الخاصين بها.