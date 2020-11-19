طبيب المنتخب: هاني وأيمن أشرف جاهزان لنهائي إفريقيا

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أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن ثنائي الأهلي أيمن أشرف ومحمد هاني جاهزان لخوض مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أشار أبو العلا عبر قناة MBC مصر "محمد هاني أصيب في المباراة الأولى ضد توجو بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وليست إصابة كبيرة، وسيكون متواجدا في الملعب أقرب وقت ممكن، وسيلحق بمباراة النهائي".

وأوضح "أما أيمن أشرف تعرض لشد عضلي بسيط بعد مجهود كبير جدا في المباراة الثانية ضد توجو وفضلنا استبداله تفاديا لأي مخاطرة"

واستدرك "أما طاهر محمد طاهر، فقد أصيب في اليوم الثاني للمعسكر المفتوح بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية وينفذ حاليا برنامجه مع النادي الأهلي".

وأكد طبيب المنتخب أيضا أن ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش بحالة جيدة.