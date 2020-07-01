إثيوبيا تصدر بيانا عن نتائج الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة

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أصدرت إثيوبيا بيانا صحفيا، باللغتين الإنجليزية والأمهرية، بشأن اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة.

وبحسب البيان الإثيوبي، فقد توصل الاجتماع إلى تفاهم بشأن الحاجة إلى مواصلة المفاوضات حول قواعد التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة، "على الرغم من أن وفد السودان اشترط مشاركته بتغيير شكل المفاوضات".

وتابع: "إلا أن رئيس المجلس التنفيذي اختتم الاجتماع وحث الأطراف على وضع نص يمكن عرضه على اجتماع رؤساء الدول والحكومات".

وأشار البيان الإثيوبي إلى أنه من المتوقع "استئناف الاجتماع الفني الثلاثي برئاسة وزير المياه والري وشؤون الطاقة في إثيوبيا".