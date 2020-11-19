أقدم مكتبات تونس يغزوها التراب مع تراجع القراءة بين الشباب

يتوافد الجمع من الشباب المتفاوتة أعمارهم نحو الحي القديم في العاصمة التونسية، إثر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرتهم بأن أقدم مكتبة في البلاد على وشك الإغلاق والإفلاس لقلة الزائرين في ظل أزمات ما بعد الثورة التونسية وجائحة كورونا، بجانب تراجع الاهتمام بالقراءة بين التونسيون لتجد المكتبة نفسها أضعف من المواجهة.

ويقول السبعيني فوزي هدهيلي، مالك المكتبة لصحيفة الجارديان البريطانية، إنها ليست الثورة ولا الجائحة وإنما الناس الذين عزفوا عن القراءة، مضيفا أنه حتى طلاب الجامعات لا يعتادون زيارته قبل الحملة الإلكترونية الأخيرة التي بعثت له بعض من الأمل.

ومن بين الأرفف المليئة بالنصوص الصفراء العتيقة يستطرد فوزي، أنه كان يزور المكتبة التي يعود إنشاؤها للحرب العالمية الثانية حين كان في الابتدائية وكان مهووسا بكم المعرفة التي يملكها صاحبها فيكتور جيز، والذي تركها في الستينيات ليسافر إلى إسرائيل ويشتري المكتبة والد فوزي.

ولم يكن ما قاله فوزى مجرد حديثا حزينا لرجل تعرضت مكتبته للتجاهل بل هو الواقع، فوفقا للاستبيانات التي جمعتها إمرهود كونسالتينج التونسية في كل معرض سنوي للكتاب، لم يزيد متوسط التونسيون الذين يقرؤون الكتب عن 10% والذين يحتفظون بها في بيوتهم عن 26% من زوار المعرض.

وأوضح فوزي أن العصر الذهبي للقراءة كان في السبعينيات والثمانينيات حين اضطر لوضع سلم خشبي علي باب المكتبة ليدخل منه أحدهم وينتظر البقية دورهم بالخارج.

وعن أمنيته في وقت أزمة مثل تلك، يقول فوزي إنه يحب أن تدعم الدولة مكتبته وتقوم بالإصلاحات في التعليم ليعود شغف القراءة للشباب.

وعن عشق الكتاب الورقي يقول فوزي، إن أجمل ما فيه إنه يتنقل من شخص لآخر بينما ليس بوسع أحدهم إهداء الآخر بكتاب إلكتروني مثلا.