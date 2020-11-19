سجن عازف إندونيسي أدلى بتصريحات حول إجراءات كورونا

قضت محكمة في بالي، اليوم الخميس، بالسجن 14 شهرًا بحق مغني روك لانتقاده الرابطة الطبية الإندونيسية، بشأن إجراءاتها الخاصة بفيروس كورونا، حسبما قال محاميه.



وفي أغسطس الماضي جرى اتهام "أي جيدي أري أستينا"، وهو عازف طبل بفريق "سوبرمان إز ديد"، بالتشهير بعدما وصف الرابطة الطبية الإندونيسية والمستشفيات بأنهم "خدم لمنظمة الصحة العالمية".



وانتقد أيضًا الرابطة والمستشفيات بإلزام الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا.



وأعلنت إندونيسيا تسجيل 4798 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 483 ألفًا و518، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.