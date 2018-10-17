الجيش العراقي يشرع في تنفيذ عملية استباقية بتلال حمرين

شرعت فرقة المشاة الخامسة بالجيش العراقي، وبإسناد من الحشد الشعبي والعشائري والشرطة، في تنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين بشمال شرق البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إن "القوة فتشت عدداً من القرى وتمكنت من تفجير 5 أوكار لتنظيم داعش ومعالجة 5 عبوات ناسفة".

يشار إلى أن تلال حمرين عبارة عن سلسلة جبلية في العراق تمتد من محافظة ديالى الواقعة 60 كم شرقي بغداد إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط الواقعة 260 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومازالت مناطق عديدة في العراق تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.