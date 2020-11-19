متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يطلق مهرجان التاج الفوتوغرافي

نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا مهرجان "التاج الفوتوغرافى" للعام الثانى على التولى، تحت شعار "إسكندرية الملكية – حياة المكان".

وقال المتحف عبر صفحته الرسمية، اليوم الخميس، إن فكرة المهرجان تدور حول تصوير متحف المجوهرات الملكية، وتجسيد الحركة والحياة بداخل أسوار القصر، وتصوير كل الأماكن والمباني التي تنتمي للحقبة الملكية في الإسكندرية.

وأوضح المتحف أن شروط المسابقة موجهة لكل الأعمار وللمحترفين والهواة فى التصوير الفوتوغرافى "موبيل – كاميرا"، وللاشتراك فيها عن طريق إرسال السيرة الذاتية، وسابقة أعمال للمشترك.

وأشار المتحف إلى أنه سيتم اختيار 50 متسابقا فقط للتصوير الفوتوغرافي من قبل لجنة اختيار من نادى "عدسة" للتصوير الفوتوغرافى.

ويتقدم المتسابق للاشتراك بِـ5 أعمال على الأكثر للمسابقة، وتقدم على أسطوانة أو من خلال الإيميل الخاص للمسابقة مع إمضاء السادة المصورين بعدم استخدام هذه الصور لأغراض تجارية، وسيقام المعرض داخل قصر المجوهرات لمدة شهر.

يذكر أن إعلان أسماء المتسابقين فى الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2020، (من خلال إعلان الأسماء على الصفحة الرسمية للمتحف)، وأول ديسمبر 2020، ندوة تعريفية عن المسابقة للمتسابقين والأماكن الملكية بالإسكندرية التي سيسمح بزيارتها وتصويرها.