الجامعة الألمانية: تدشين مشروع إنشاء أول مدرسة عربية مهنية بين مصر والأردن

قالت الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن زينة عصام، سفيرة التنمية المجتمعية، الطالبة بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة استعرضت مشروع وفكرة إنشاء أول مدرسة عربية مهنية في الوطن العربي خلال مشاركتها في مؤتمر محاكاة الوحدة الاقتصادية العربية، الذي عقد في الغردقة في أكتوبر 2020.

وأبرزت خلال المشروع خطواتها لإنشاء مدرسة تعليمية مهنية تضم الطلاب غير القادرين على استكمال دراستهم نظرا لعدة احتمالات منها العوز المادي.

وأوضحت الجامعة أن أبرز توصيات المؤتمر كانت بإنشاء المدرسة تحت رعاية وإشراف مباشر من السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتم الاتفاق على أن يكون مقر المدرسة بين دولتي مصر والأردن، مع الاستعداد لتطبيقه في كافة الدول العربية، حيث سيتم تدريب الملتحقون بها للتعلم واتقان المهن الحرفية، ومنحهم مرتبات تكفي لمعيشتهم مع وجود أنشطة هادفة تنمي عقولهم ثقافيا وفكريا لإعداد كوادر عربية متمكنة فى كافة الصناعات تنتشر بالأسواق المحلية والعربية.

وتابعت الجامعة: "وتتويجا لجهودها في مجالي العمل المجتمعي وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، تم إعلانها من قبل الاتحاد العربي لإعداد القادة سفيرة للتنمية المجتمعية وذلك ضمن مبادرة 100 سفير الذي أطلقها الاتحاد على مستوى الوطن العربي في أغسطس 2020 في مجالات ريادة الأعمال، التنمية المجتمعية، الإبداع والتميز، الشعر العربي، التعايش السلمي".

وبالتوازي مع دراستها ومساعيها لخدمة المجتمع، تفوقت زينة رياضيا في السباحة فحصدت الميدالية الذهبية عام 2020 في بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف في سباق 4x100 تتابع.

كما حصدت في الفترة من عام 2010 وحتى 2018 عدد من ميداليات الذهبية الفضية والبرونزية في السباحة القصيرة في البطولات المقامة على مستوى الجمهورية والجيزة.

وشاركت في بطولة كأس العالم لسباحة الزعانف على مستوى العمومي عام 2013 – 2014.