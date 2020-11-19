محكمة: على المفوضية الأوروبية المبادرة بإطلاق المزيد من تحقيقات مكافحة الاحتكار

رأت محكمة المدققين الأوروبية اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية يجب أن تكون أكثر نشاطا في رصد قضايا مكافحة الاحتكار والدمج التي تمثل مشكلة كبرى من خلال إطلاق المزيد من التحقيقات بمبادرة منها.

وجاء في تقرير لمحكمة المدققين الأوروبية –وهي كيان يفحص كيف يتم إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي- أنه في حين أن المفوضية استغلت عموما بشكل جيد آلياتها لمكافحة الاحتكار والدمج، فإنها يجب أن تكثف جهدها في الإشراف على السوق الأوروبية.

وفي السنوات الأخيرة، قادت نائبة رئيس المفوضية مارجريت فيستاجر سلسلة من الإجراءات ضد انتهاكات عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وأبل وجوجل في مسع لحماية المستهلكين في دول التكتل.

تضطلع المفوضية بدور المراقب لقواعد المنافسة بالاتحاد الأوروبي.

إلا أن العمل الرئيسي لمكافحة الاحتكار الذي اضطلعت به المفوضية انصب على الرد على الشكاوى، بحسب التقرير. وفي عالم صار رقميا بشكل متزايد، يجب على المفوضية أن تتخذ دورا استباقيا بشكل أكبر في التحقيق في القضايا، بحسب التقرير.