البرلمان الألماني يدعو للتحلي بالواقعية والاستعداد للتنازل في سياسة اللجوء

دعا فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" للتحلي بالواقعية والاستعداد لتقديم تنازلات في الكفاح لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي.



وقال شويبله اليوم الخميس: "ليس هناك حلول بسيطة. ليس هناك أيضا حلول مثلى".



وأضاف: "هناك حاجة للاعتراف بأننا نواجه، في ظل تحركات الهجرة الكبيرة، معضلات لا يمكن أن يكون هناك مخرج "نظيف أخلاقيًا" منها... هناك حاجة للاعتراف بأننا نعتمد على التعاون حتى مع قوى وأنظمة مثيرة للشكوك في مناطق العبور والمواطن التي ينحدر منها اللاجئون"، وأكد أنه "من المهم أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية الإنسانية، ولكن أيضًا مع الحفاظ على السيطرة".



وشدد على أنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على الإعادة سريعا –إذا كان ضروريا إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي- لأية أشخاص جاءوا "لأسباب غير اللجوء"، مؤكدا أنه لابد من ضمان ظروف حياة إنسانية بمثل هذه المراكز.



يذكر أن هذه الفكرة تمت مناقشتها بالفعل في الاتحاد الأوروبي قبل أعوام، ولكن لم يتم مواصلتها، بسبب عدم وجود دول شريكة.