وزير داخلية تونس ينفي عمليات التنصت على النواب والسياسيين

أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أن إرساء الأمن يتطلب تطويرًا للعقليات وتوفيرًا للإمكانيات والنأي بالوزارة عن التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن تدخل السياسة في عمل الوزارة يضعفها.



وقال وزير الداخلية التونسي - في رده على تساؤلات أعضاء لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية مطالبة بحماية جميع المواطنين باختلاف انتماءاتهم.



ونفى الوزير، وجود عمليات تنصت على سياسيين أو نواب بمجلس الشعب التونسي، "فالقانون والقضاء لا يسمحان بهذا الأمر"، موضحًا أن توفير تجهيزات كافية للمؤسسة الأمنية يتطلب زيادة في ميزانية الوزارة، مشيرًا إلى وجود سوء في توزيع التجهيزات المتوفرة حاليًا.