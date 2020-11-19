مطار ميونخ يغلق صالة الركاب رقم 1 بسبب قيود كورونا

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أعلن متحدث باسم مطار ميونخ الألماني، اليوم الخميس، إغلاق صالة الركاب رقم 1 حتى إشعار آخر بسبب أزمة كورونا.

وأوضح المتحدث أن شركات الطيران أجرت مزيدا من التخفيضات على عروضها مع بدء جدول الرحلات الشتوية وذلك بسبب قيود السفر وقواعد الحجر.

وذكر المتحدث أن عدد الركاب الذين سافروا عبر المطار في نوفمبر من عام 2019 سجل 120 ألفا يوميا، مقابل 10000 راكب فقط يوميا خلال الشهر الجاري.

ويبلغ معدل طائرات الركاب التي تقلع وتهبط في المطار في الوقت الحالي 130 طائرة يوميا فقط.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات جميع الركاب، القادمين والمغادرين، بصالة رقم 2 في المطار اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.