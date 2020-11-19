رئيس الأركان السودانية: تدريب نسور النيل 1 لبى النظرة الاستراتيجية لقيادات مصر والسودان

قال رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إن «العلاقات السودانية المصرية علاقات أصيلة تشكلت منذ فجر التاريخ عبر أواصر الدم والقربى بكل أبعاده اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا»، معبرًا عن سعادته بمشاهدة التدريب المتقدم «نسور النيل 1».

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أضاف: «التدريب تتجسد فيه الصورة الرائعة للتلاحم والوئام الذي ظلوا يتطلعون له مع إدراكهم بأهمية الانفتاح بين السودان ومصر في مجالات التعاون العسكري وبناء الشراكات المختلفة كأساس تبنى عليه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

وأشار إلى أن «مشروع التدريب المشترك يعتبر فرصة حقيقية لفتح مسارات التعاون والعمل المشترك»، كاشفًا عن التخطيط لأن يمتد مشروع نسور النيل (1) إلى مئات نسور النيل.

وأكد أنه «من المنظور الاستراتيجي لهذا المشروع فقد لبى النظرة الاستراتيجية لقيادات البلدين بعد توجيهاتهم للعمل المشترك»، مشددًا على «أهمية التدريب ودوره في بناء الجيوش لتعزيز قوتها وكفاءتها».

وأوضح أن «المشروع يأتي ضمن المشاريع والتمارين المشتركة التي تقوي روابط الأخوة وتضامن الدول المشاركة في التمرين المشترك مما يؤكد أهمية التعاون وتبادل الخبرات لبناء قاعدة صلبة لتوحيد المفاهيم من أجل التضامن والعمل المشترك»، لافتا إلى أن تطوير القدرات الدفاعية الجوية في البلدية يعد أكبر خطوة إلى الأمام لتطوير الجيوش لتشكل رادعا للأعداء المتربصين بالبلدين والأمن القومي.

وتابع: «نتطلع من تدريب نسور النيل 1 لأن يكون بداية لأعمال مشتركة بمشاركة وتعاون كافة دول الإقليم حماية لحدود بلادنا لاستقرار شعوب البلاد ومكافحة جرائم العصر من الإرهاب وتجارة البشر والمخدرات وكافة الجرائم العابرة لحدود الدول»، مجددا تمسك القوات المسلحة بواجباتها في حماية السلام.