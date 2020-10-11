أمريكا تتخطى عتبة الربع مليون وفاة بفيروس كورونا

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الربع مليون حالة، وسط موجة ثالثة وكبيرة من حالات الإصابة بكوفيد-19، التي تشهدها أمريكا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية- على موقعها الالكتروني اليوم الخميس- أن الولايات المتحدة سجلت 50 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في الأيام الستين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 250 ألفا و29 شخصا.

ووفقًا لمتوسط ​​سبعة أيام من البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ظلت الحصيلة اليومية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس أعلى من ألف حالة لمدة ثمانية أيام من الأيام التسعة الماضية.

وأفادت بأن آخر مرة تجاوزت فيها الوفيات 1000 شخص في البلاد كانت أواخر أغسطس الماضي، خلال نهاية الموجة الثانية من الإصابات في البلاد. وفي أبريل ومايو، عندما ضرب الوباء المنطقة الشمالية الشرقية لأول مرة، ارتفع عدد حالات الوفاة اليومي إلى أكثر من 2000 شخص يوميًا مع انتشار الفيروس داخل مرافق المعيشة والمناطق المكتظة بالسكان في نيويورك ونيوجيرسي.

وأضافت أنه بينما لا يزال معدل الوفيات في زيادة إلا إنه لم يكن حادًا مثل الزيادات السابقة. ويقول علماء الأوبئة وقادة الصحة العامة إن العديد من العوامل ساهمت في انخفاض معدل الوفيات مقارنة بالأشهر السابقة، بما في ذلك الاكتشاف المبكر للإصابة بسبب زيادة توافر الاختبارات وإصابة مزيد من الشباب وتطور علاجات مكافحة الفيروس.

وعلى الرغم من تسجيل أرقام قياسية في حصيلة الوفيات اليومية في بعض الولايات، لا تزال الزيادة في حالات الإنتقال إلى المستشفيات تشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات المحلية وموظفيها.