دراسة: تدن صادم في معرفة البالغين بالمصطلحات المالية بـ7 دول غربية

كشفت دراسة لشركة اليانز الألمانية، أكبر شركة تأمين في العالم، أن مستوى معرفة البالغين في 7 دول غربية بالمصطلحات المالية "متدن على نحو صادم".

وأوضحت الدراسة أن غالبية الأشخاص في هذه الدول لا يعرفون كيف تُحْسَب الفائدة المركبة وما المقصود بالتضخم وما معنى استثمار المال بطرق مختلفة.

وشملت الدارسة التي نُشِرَتْ نتائجها اليوم الخميس، 6 دول أوروبية، بينها ألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع (5ر28%) والبالغ عددهم إجمالا 6900 شخص، استطاعوا الإجابة بشكل صحيح على أربعة أسئلة عن المهارات الحسابية والفوائد والمحاسبة والتضخم.

ووصلت هذه النسبة في ألمانيا إلى مستوى أعلى بقليل عند 8ر31%.

وفضل الأشخاص أصحاب المعرفة القليلة بالمسائل المالية إيداع 1000 يورو في حساب توفير متدني الفائدة أو استثمارها في صورة عملة مشفرة، على استثمارها في أسهم أو منتجات تأمين.

وعلق ارنه هولتسهاوزن الخبير الاقتصادي في اليانز على نتائج الدراسة قائلا :" في أزمنة أسعار الفائدة السلبية أصبح في الغالب الاستثمار المفترض أن يكون الأكثر أمانا، هو ذلك الاستثمار الذي يتسبب في الخسارة، ويمكن للمدخرين المتمرسين أن يتجنبوا الوقوع في هذا الفخ".

وأكدت زميلته باتريتسيا ريلايو روميرو في بيان أنه " ينبغي أن تمثل القيم الكارثية للمعرفة بالمصطلحات المالية والمخاطر جرس إنذار للساسة ومسؤولي قطاع الصناعة"، وحذرت من أنه بدون هذه المعارف، فإن العديد من الأسر معرضة لاتخاذ قرارات مالية خاطئة.

وشملت الدراسة التي أجريت في الفترة بين 28 سبتمبر حتى 21 أكتوبر الماضي 6916 بالغا في ألمانيا (1007 شخص) وفرنسا (1013 شخص) وإيطاليا (1008 شخص) والنمسا (1013) وسويسرا(871 شخصا) وإسبانيا (1003 شخص) والولايات المتحدة (1001 شخص).