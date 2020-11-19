رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى كابول

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إلى كابول اليوم الخميس، في أول زيارة يقوم بها إلى أفغانستان، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وأفادت الصحيفة بأن الوفد المرافق لخان يضم وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ومستشار التجارة عبد الرزاق داوود، ووكيل وزارة الخارجية سهيل محمود، والممثل الخاص لباكستان في كابول محمد صادق، وعدد آخر من كبار المسئولين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار كابول، وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، والممثل الخاص للرئيس الأفغاني لباكستان محمد عمر داودزاي، وغيرهما من المسئولين البارزين.

ويشار إلى أن الزيارة التي سوف تستغرق مدتها يوما واحدا، هي الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى كابول منذ توليه منصبه في أغسطس من عام 2018.

وتأتي الزيارة بدعوة من الرئيس الأفغاني أشرف غني، حيث تعتبر إضافة جديدة للمشاركة المستمرة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بحسب ما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عقد آخر اجتماع ثنائي مع الرئيس الأفغاني، على هامش الدورة الـ14 لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة في مايو من عام 2019.