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شرطة دبي تحقق أمنية طفل إماراتي في أن يكون رجل أمن

شرطة دبي بالإمارات
شرطة دبي بالإمارات
(د ب أ)
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:49 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:49 م

حققت شرطة إمارة دبي بالإمارات أمنية طفل في أن يصبح شرطيا ويمارس مهام رجال الأمن.

وكانت والدة الطفل الإماراتي سعود محمد العوضي البالغ من العمر 9 سنوات، أرسلت رسالة للشرطة ، تعبر فيها عن رغبة طفلها في أن يعيش تجربة رجل الأمن في دبي، وأن يتجول في الإمارة بسيارات الشرطة.

ولبت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، طلب عائلة الطفل وعملت على الفور على تفصيل زي رجل شرطة يناسب مقاس الطفل.

وخصصت الإدارة إحدى مركبات الشرطة الفارهة ليتجول بها الطفل برفقة ضباط من شرطة السياحة في انحاء المدينة، والتحاور مع المارة والزائرين باعتباره رجل شرطة.

وقالت والدة الطفل إن ابنها متعلق جدا بشخصية رجل الأمن لذلك قررت التواصل مع شرطة دبي من أجل تحقيق أمنيته ووجدت ترحيباً وجدية كبيرة من الشرطة لإسعاده بتحقيق حلمه وترك أثر إيجابي في حياته.


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