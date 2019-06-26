قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تقرير مجموعة خبراء الصندوق عن الاقتصاد المصري اليوم، إيجابي، ويعطي تقديرات لسير حركة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأوضح محيي الدين، في مداخلة عبر skype لبرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج تمويل من شقين، الأول ما يعرف بأداة التمويل السريع، والآخر الاستعداد الائتماني للمساندة.

وأضاف أن قيمة شقي البرنامج تبلغ ثمانية مليارات دولار، يتم تقديمها لمصر على شرائح، مشيرًا إلى أن تقرير الخبراء جاء في إطار المراجعة الأولى التي يمكن أن توفر لمصر، بعد موافقة إدارة الصندوق التي قد تتم خلال الأسابيع المقبلة، تمويل إضافي ميسر بحوالي 1.6 مليار دولار.

وأعرب عن تمنياته بأن يجذب الاقتصاد المصري، بالإشارة إلى القدرة المصرية في عمليات تطوير وإتاحة فرص للقطاع الخاص ومجالات جديدة في النمو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، المستثمرين المحليين بزيادة استثماراتهم، وكذا الاستثمارات الأجنبية.