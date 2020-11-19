جزيرة ساموا تطالب المواطنين بالهدوء بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا

قالت السلطات في جزيرة ساموا، اليوم الخميس، إنه ثبت إصابة بحار بفيروس كورونا، عقب عودته من أوروبا عبر نيوزيلندا، فيما تعد أول حالة إصابة بالفيروس تسجلها الجزيرة.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، حتى مساء أمس الأربعاء، لم تسجل الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء تويلايبا سايليلي ماليليجاوي، إن البحار وصل الجزيرة جوا قادما من أوكلاند الجمعة الماضية، وثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد عزله عدة أيام في منشآه حجر صحي.

ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى أن الاختبار الثاني الذي أجري للبحار اليوم أظهر سلبية إصابته بالفيروس، مضيفة أنه تم عزل الرجل في مستشفى محلي.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالهدوء، وقال إن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا "جاهزة".