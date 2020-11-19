كيف تحصل على شقة؟ متحدث الإسكان يجيب

أجاب عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على سؤال: «كيف تحصل على شقة من وزارة الإسكان؟».

وقال خطاب، في لقاء ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، إن وزارة الإسكان لها أكثر من منصة للإعلان عن الشقق، متابعًا: «نقدم أكثر من طرح شهريًا لكل فئات المجتمع».

وأضاف أن الإعلان الحالي الخاص بـ125 ألف وحدة سكنية يبدأ بشراء بكراسة الشروط من أي مكتب بريد مميكن، ثم تسجيل البيانات، وبعد ذلك دفع مقدم الحجز، مضيفًا أن العملية تتم بعد ذلك إلكترونيًا بالكامل.

ولفت إلى أنه سيتم عمل قرعة إلكترونية للمتقدمين لهذه الوحدات، بعد انتهاء الإعلان في 7 ديسمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم مراسلة الشخص الواقع عليه الاختيار، ليبدأ استكمال الأساط طبقًا لشروط الإعلان.