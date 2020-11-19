قال المهندس إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن الفترة المقبلة فترة افتتاحات، لافتًا إلى إطلاق التيار الكهرباء بمشروع «معًا» الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الفنان محمد صبحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك مشاريعًا جديدة في دمياط ومرسى مطروح والبحر الأحمر والقاهرة، قائلًا إن بعض المشروعات تستمر لعام 2021 كمثلث ماسبيرو.

وأوضح أن عدد المناطق غير الآمنة 357 منطقة بعدد 240 ألف وحدة سكنية، متابعًا: «تم تنفيذ 296 منطقة بعدد 177 ألف وحدة سكنية، ونعمل الفترة الحالية على 61 منطقة بعدد 63 ألف وحدة».

وأشار المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات إلى أن الصندوق أنشأ مجتمعًا متكاملًا بمنطقة «زهور 15 مايو» التي يقطنها العاملون بفرز وجمع القمامة، لافتًا إلى تلبية رغباتهم بإنشاء هناجر لفرز وجمع القمامة بأسلوب علمي.

وأكد أن الإنسان محور تطوير المكان، فضلًا عن أن نقل المواطنين من منطقة غير آدمية إلى حضارية يؤدي لاختلاف السلوك، مضيفًا أن عدد المواطنين المنقولين من المناطق غير الآمنة لا يقل عن مليون.